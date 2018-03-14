Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

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