Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama
Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP
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