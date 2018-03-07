Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama
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Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1 öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1 öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı dershanede öğretmenlik yapan 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

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