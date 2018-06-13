Gaziantep'te Fetö/pdy Mensubu 2 İki Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek sahte kimlik kullanan iki şahsı yapılan operasyonlar sonucunda yakaladı. FETÖ/PDY Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen A.E. isimli şüpheli Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.E. hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2 yıldır firari olarak aranan E.A. isimli şüpheli şahsın ise gelen ihbarlar üzerine sahte kimlik kullandığı ve Gaziantep'te ikamet ettiği tespit edildi. Yapılan ihbar sonucu ekipler şüpheliyi üzerinde bulunan sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.A., hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP