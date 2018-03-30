Gaziantep'te Fetö/pdy Davası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Zülfikar Kurt ile avukatı katıldı.

Kurt, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın "Alevi misin?" sorusuna sanık "hayır" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Başkan Kumhak, "Alevi derneğine neden gittin? Hakkında Alevi polislerden sorumlu olduğun iddia ediliyor. Ne diyeceksin?" diye sordu.

Sanık Kurt, "Sosyal paylaşım sitelerinde Alevi paylaşımları ilgimi çekmişti o yüzden gittim. Polislerden sorumlu olduğum iddiaları doğru değildir. İki çocuğumun ciddi rahatsızlıkları bulunmaktadır." dedi.

Bu sırada sanık çocuklarıyla ilgili raporu mahkeme heyetine sundu.

Cumhuriyet savcısı sanığın ByLock kullandığını ve hakkında Alevi polislerden sorumlu olduğu yönünde tanık beyanları bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.