Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

10.09.2019 19:35
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki şahıslardan 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.