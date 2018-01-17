Gaziantep'te Fetö Operasyonunda 5 İş Adamına Gözaltı
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 iş adamı gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 iş adamı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, iş adamlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda iş adamları S.A., N.B.P., A.Ş., M.Ş. ve M.F.E. gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. - Gaziantep