Gaziantep'te Fetö Operasyonuna Tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla üç şirkete düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 yetkiliden biri tutuklandı.



FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentteki 3 şirkete eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde FETÖ/PDY içerikli çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, şirket yetkilileri M.A. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. - Gaziantep