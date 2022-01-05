GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Haberler
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GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde 6 şüphelinin terör örgütü ile faaliyetlerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "6 şüpheli 05.01.2022 tarihinde yapılan eşzamanlı operasyon ile yakalanmıştır. Şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

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