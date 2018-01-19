Gaziantep'te Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında; şirketlere yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan M.F.E, S.A, N.B.P ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen M.Ş. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, A.Ş. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi. - GAZİANTEP