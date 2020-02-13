Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.