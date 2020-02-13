Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

13.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:20
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezi ve Nizip ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2'si ByLock kullanıcısı olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA
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