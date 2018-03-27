Gaziantep'te Fetö Operasyonu: 12 Tutuklama
Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 11 şüpheli ve KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı Zeynel Abidin Polattaş Vakfında görev yapan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP
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