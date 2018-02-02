Gaziantep'te Fetö Operasyonu
AFRİN HAREKATI'NDA 14. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep'te Fetö Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı şirketlere yönelik operasyonda M.Ö, M.H.P. ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen V.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile V.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.H.P, ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et