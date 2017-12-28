Gaziantep'te Fetö Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "gaybubet evleri"ne düzenlenen operasyonda Denizli'de gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen M.Y, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.