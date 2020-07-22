Gaziantep'te FETÖ'nün "TSK yapılanması"na operasyon: 12 gözaltı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
22.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:19
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf 3 asker ile askerlerden sorumlu 9 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA