Gaziantep'te Fetö'nün TSK'deki Yapılanmasına Büyük Darbe

ADSIZ GÜNEBAKAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen 625 asker ve sivil hakkında işlem yapıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde yürütülen başarılı operasyonlarla örgüte ağır darbe vuruldu. Operasyonların kararlı bir şekilde devam etmesiyle örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasında, sorumlu imamların askerlerle ankesör/büfeden iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Bu yöntemin deşifre edilmesiyle FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda yeni bir döneme girildi. Yaklaşık 2 yıldan bu yana yurt genelinde başarıyla yürütülen "ankesör" soruşturmalarıyla FETÖ'nün TSK'deki yapılanması bir bir deşifre edildi.

Mahrem imamlarca ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen askerlerin ifadeleriyle yeni operasyonlar düzenlendi. Yakalananların da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunması üzerine örgüt ağı belirlendi.

Askerlerin "öğrenci", sorumlu mahrem imamların "öğretmen", örgüt içi evliklerle ilgilenenlerin "izdivaççı", dijital güvenlikle ilgilenenlerin "bilgin" olarak adlandırıldığı örgütsel hiyerarşik yapıda, "müdür yardımcısı", "müdür", "genel müdür" gibi konumlarda bulunan zanlılar da bir bir deşifre edildi.

Gaziantep'te 625 örgüt mensubu deşifre edildi

Bu kapsamda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Bürosunca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik birimlerince 8 operasyon düzenlendi.

Titizlikle yürütülen soruşturmalarda, aralarında kritik görevlerden bulunan subay ve astsubaylar ile sivillerin de yer aldığı 625 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Örgütün bölge yapılanmasında askerlerden sorumlu "öğretmen" konumunda 100'ün üzerinde şüpheli, öğretmenlerden sorumlu 16 müdür yardımcısı, 6 müdür ve 2 genel müdür ile askeri öğrencilerden sorumlu 20'den fazla doktor deşifre edildi.

Örgüt yapısı içerisinde "rehber", "inşaatçı", "molla", "bilgin" gibi konumlarda faaliyet gösteren şüpheliler de belirlendi.

İtirafçı "mahrem imam" örgütün GATA yapılanmasını anlattı

"Ankesör" soruşturmaları kapsamında yakalanan örgütün üst rütbeli subaylardan sorumlu "mahrem imamı" profesör M.D. de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunarak çok sayıda zanlıyı deşifre etti.

Örgütün GATA yapılanmasında öğretmen konumunda yer aldığını, GATA'nın ordu komutanlıkları gibi Kara Kuvvetleri imamına bağlı olduğunu ifade eden M.D, şu bilgileri paylaştı:

"GATA mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütmekteyken GATA temsilcisi 'Orhan' kod adlı Ö.A'nın altında, müdür konumunda bulunan 'Alper' kod adlı Y.G, 2014 yılında çalıştığım hastaneye 'Ümit' kod isimli birini getirerek, muayene etmemi söyledi. Ben 'tetkik için kayıt açtıralım' dedim, 'kayda gerek yok' deyince, kayda gerek duyulmayan EKO muayenesi ve EKG çektirdim. Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluk çıkmadı. Y.G'ye 'hayırdır abi, bu abimiz kimdir' diye sorunca 'En tepedeki abimiz' dedi. GATA askeri mahrem yapılanması Kara Kuvvetleri altında ayrı bir temsilciliktir. Y.G'nin müdür konumunda faaliyet yürüttüğü, onun üstü konumunda olan ve temsilci olarak faaliyet yürüten şahsın da Ö.A. olduğu düşünülürse 'en tepedeki abi' olarak bahsedilen Ümit kod isimli kişinin 'Kara Kuvvetleri imamı' olduğudur."

M.D'nin emniyette fotoğraflarından teşhis ettiği Ümit kod adlı A.Ş.K'nin, FETÖ'nün medya yapılanmasının çatı şirketlerinden Feza Gazetecilik AŞ'de sigorta kaydı tespit edildi. Zanlının ABD'de olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA