Gaziantep'te FETÖ'nün "öğrenci evleri" sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ'nün "öğrenci evleri" sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ'nün

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan örgütün sözde "öğrenci evleri" sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan örgütün sözde "öğrenci evleri" sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esra T, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün "öğrenci evleri"yle ilgilendiğini ve sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Esra T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Haberler

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