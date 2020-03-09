Gaziantep'te FETÖ'nün "mahrem imamı"na 8 yıl 1 ay hapis cezası
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te FETÖ'nün "mahrem imamı"na 8 yıl 1 ay hapis cezası - Haber
Gaziantep, TSK, Güncel

Gaziantep'te FETÖ'nün "mahrem imamı"na 8 yıl 1 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

09.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:40
Gaziantep'te FETÖ'nün

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahsun Akçakoca ile avukatı katıldı.

Sanık Akçakoca, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın askeri öğrencilerden sorumlu "büyük bölge talebe mesulü" olduğunu, daha sonra askerlerden sorumlu "öğretmen" konumunda bulunduğunu ve ByLock ile Eagle programlarını kullandığını kaydetti.

Sanığın "Alper" kod adını kullandığını ve sorumlu olduğu askerleri sabit hattan arayarak iletişim kurduklarını belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akçakoca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Elçin Sangu Sinan Akçıl Berkay Şahin Gülben Ergen
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Gaziantep'te FETÖ'nün "mahrem imamı"na 8 yıl 1 ay hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:52:33. #1.14#