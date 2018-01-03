Gaziantep'te Fetö'nün 'Mahrem Evleri' Operasyonuna Tutuklama
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'mahrem evleri'ne yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'mahrem evleri'ne yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenip gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem evleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep