Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
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Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:38
Gaziantep'te FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

'te FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının ailelerine para aktardığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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