Gaziantep'te Fetö'den 5 Tutuklama

GAZİANTEP'te kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ/PDY ile iltisaklı dernek ve vakıflarda çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan örgütle bağlantılı vakıf ve derneklerde görev yapan kişilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Gaziantep