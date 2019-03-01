Gaziantep'te Fetö'den 4 Tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye ve Şırnak'ta polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan, Kahramanmaraş ve Adana'da yakalanarak, Gaziantep'e getirilen 2 kişi de sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep

Kaynak: DHA