Gaziantep'te Fetö'den 2 Tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamı Y.Ö ile KHP ile kapatılan bir derneğin yöneticisi S.D, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma

kapsamında gözaltına alınan işadamı Y.Ö, örgütün şifreli haberleşme programı bylock kullandığı tespit edilen ve KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi S.D sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şahıslar cezaevine gönderilirken gaygubet evlerinde yakalanan ve bylock kullandığı tespit edilen hamile bir bayanın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi. - GAZİANTEP