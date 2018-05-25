Gaziantep'te Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen şüphelilerden Metin Mustafa K. ve Elif K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, Rabia D. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi. - GAZİANTEP