Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.

01.11.2019 17:32
Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K. örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilip tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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