Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K. örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilip tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP