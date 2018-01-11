Gaziantep'te Fetö Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, örgütün "mahrem imamlar" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık Örgür Altun ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanığa daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını ancak birleştirilen yeni dava dosyasıyla, "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yeniden dava açıldığını hatırlattı.

Söz alan sanık Altun, atılı suçlamaları reddederek, silahlı terör örgütü yöneticiliği ya da üyeliği yapmadığını savundu.

Başkan Kumhak'ın ikinci iddianamede "mahrem imamlar" listesinde isminin yer aldığını belirtmesi üzerine sanık, fişlemenin suç olduğunu ifade ederek, "Kişisel bilgilerime bir şekilde ulaşılabilir. Bunun da malum örgütün bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Benim örgütle bir bağlantım ya da iltisakım yoktur." dedi.

Kumhak'ın 400 lira "himmet" veriyormuş demesi üzerine sanık Altun, 2014 yılında Kimse Yok mu Derneği'ne (KHK ile kapatılan) bir defa 450 lira bağışta bulunduğunu kötü bir amacının olmadığını söyledi.

Kumhak, paranın MASAK raporunca 2015 yılında yatırıldığını kaydetmesi üzerine, sanık tarihi tam hatırlamadığını öne sürdü.

ByLock kullandığı iddialarını da kabul etmeyen sanık, eşinin de tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumunu ve sanığın kaçma şüphesini değerlendirerek, tutukluluğunun devamına karar verdi, duruşma ertelendi.