Gaziantep'te Fetö Davası

GAZi Gaziantep'te aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'in de bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.





8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada "silahlı terör örgütünü yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar Ahmet Ramiz Gülen, Ahmet Karayazı ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Emrah Karayazı ise bulunduğu Tekirdağ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



Söz alan sanık Ahmet Karayazı, önceki beyanlarını tekrar ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığa "Sen İstanbul'dan geliyorsun, oğlun Kahramanmaraş'tan, Gülen de İzmir'den geliyor. Daha önce tutulan evde kalıyorsunuz. Tüm bunlar tesadüf mü?" diye sordu.



Sanık Karayazı, Ahmet Ramiz Gülen'i daha önce tanımadığını, FETÖ elebaşının yeğeni olduğunu bilmediğini, buluşmalarının tamamen tesadüf olduğunu öne sürdü.



İki hatta ByLock kullandığı belirlenen sanık Emrah Karayazı da, "Ben o evde misafir olarak kaldım, Gülen'in yeğeniyle tamamen tesadüfü karşılaştım, babamı ise rahatsızlığı nedeniyle yanıma çağırmıştım." dedi.



Başkan Durmaz'ın "FETÖ'cülerin tuttuğu evde ne işin var?" diye sorması üzerine sanık Karayazı, bu evi bilerek gelmediğini öne sürdü. Bunun üzerine Başkan Durmaz, "Zirve Üniversitesi'nin (KHK ile kapatılan) FETÖ'nün üniversitesi olduğunu bilmiyor muydun?" diye sordu.



Sanık, "Hayır bilmiyordum." diye cevapladı.



Başkan Durmaz'ın, "Babanı neden çağırdın, İstanbul'da hastane yok muydu?" sorusu üzerine sanık, "Ben kendim ilgilenmek istedim." dedi. Başkan Durmaz, "Sen neden İstanbul'a gitmedin?" diye sordu.



Sanığın farklı şeyler anlatması üzerine Başkan Durmaz, sanığa aynı soruyu tekrar yöneltti. Sanık bunun üzerine, yüksek lisansı Gaziantep'te olduğu için babasını çağırdığını iddia etti.



Sanık, terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını iddia ederek yaşadığı mahallede FETÖ'cü olup olmadığı yönünde araştırma yapılmasını ve sabıka kayıtlarının araştırılmasını istedi.



Başkan Durmaz, "Sabıka kaydı olan FETÖ'cü görmedim." dedi. Sanık, devamla suçsuz olduğunu kaydetti.



FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen de, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliyesini talep etti.



Mahkeme Başkanı Durmaz, sanıklar hakkında dijital materyallerin istenmesine, Bank Asya kayıtlarının ayrıntılı raporlarının istenmesine ve bazı kurumlardan talep edilen belge ve bilgelerin en geç bir ay içerisinde mahkemeye ulaştırılmasına, tutuklu 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.