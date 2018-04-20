Gaziantep'te Festival Gibi 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında festival havasında geçiyor. Bir birinden farklı etkinliklere imza atan öğrenciler sahneledikleri oratoryo ve dans gösterileriyle de beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98.yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen etkinlikler görsel şölene dönüştü. Kurum bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde bir birinden farklı kutlama programları gerçekleştirildi. Festivali andıran görüntülere sahne olan kutlamalara GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki'nin yanı sıra idareci, öğretmen ve davetliler katıldı. GKV Özel İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen salon programının açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Şenel, "Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını bugün birçok etkinlikle şölen havasında kutluyoruz. Çocuklar, milletin geleceğidir. Mustafa Kemal Atatürk çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisanı ülkemizin geleceği çocuklarımıza armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyetini emanet edeceğimiz öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmak ve ülkemizi dünya arenasında güçlü bir konuma getirmek, eğitim ve öğretim, bilim ve teknik, sanat ve spor ve diğer bütün alanlarda uluslararası arenada başarılar elde ederek İstiklal Marşı'mız eşliğinde şanlı bayrağımızı gönderlere çektirmek çocuklarımıza aşılamamız gereken asıl amaç olmalıdır. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.

Kutlamalarda açılış konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından "23 Nisan TBMM'nin Kuruluşu konulu drama, modern dans, 23 Nisan Oratoryosu, modern dans, cimnastik ve halk oyunları gösterileri sergilenirken, GKV Özel İlkokulu Çocuk Korosu ile 7 farklı dilde söylenen şarkılar, Atatürk ve 23 Nisan konulu video gösterimi, GKV Özel İlkokulu Çocuk Korosu ile Ata'm Marşı ile öğrencilerin seslendirdiği İzmir Marşı büyük beğeni topladı.

Kutlamalar kapsamında hafta boyunca çeşitli konferanslar, sergiler ve farklı etkinliklerin de gerçekleştirileceği açıklandı. - GAZİANTEP