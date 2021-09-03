Gaziantep'te feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te meydana gelen kazada iki ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen kazada iki ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 10. kilometresi Nogaylar mevkisinde meydana geldi. Ş.Ç. yönetimindeki Ford marka 14 DY 115 plakalı ticari araç ile H.E.B. yönetimindeki Ford marka 01 EHY 08 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 14 DY 115 plakalı araçta bulunan Z.T., Ş.G., M.G., E.G., F.G., H.T., H.G. ve oğlu M.G. yaralandı. Araçta sıkışan anne H.G. ile oğlu M.G., Nurdağı'ndan gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'te bulunan hastanelere sevk edildi.

Nurdağı trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Gaziantep'te feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Mesut Akusta Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep'te feci kaza: 2'si ağır 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:27:00. #1.14#

title