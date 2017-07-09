Gaziantep'te Feci Kaza: 2 Ölü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Nizip yolundan Gaziantep kent merkezine doğru seyreden ve plakası belirlenemeyen Cuma İ. (38) idaresindeki otomobil, Gazikent kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışması yapan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Cuma İ. olay yerinde, araçta bulunan Mehmet Resul Uz (39) ise ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesine hayatını kaybetti.



Cuma İ. ile Mehmet Resul Uz'un cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



(Abdülkadir Güneş / İHA)