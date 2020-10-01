Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü

01.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:46

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü -İki arkadaş motosiklet kazasında hayatını kaybetti Gaziantep'te, iki arkadaşın bindiği motosiklet bariyerlere çarparak savruldu.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü

-İki arkadaş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki arkadaşın bindiği motosiklet bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde Ali Can O.'yu iş yerinden alan Cahit A.(18), sürdüğü motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yol üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kazada motosikletin üzerinde bulunan iki arkadaş yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iki arkadaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden iki arkadaşın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü
Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Charles Michel Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ali Sürmeli Özlem Yıldız
Spor Can Bartu Mbaye Diagne Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bakan Ankara Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 16:06:10. #1.15#
title