Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Bayındır idaresindeki 27 JC 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk 7 kişi yaralandı. Olay sonrası çağrılan ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Ömer Bayındır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP