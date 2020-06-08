Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1yaralı
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Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aşırı hız nedeniyle 2 otomobil çarpıştı.

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1yaralı
08.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:11

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aşırı hız nedeniyle 2 otomobil çarpıştı. Feci kazada hastaneden dönen sürücü hayatını kaybederken, diğer aracın şoförü ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Doğan, uzun süredir devam eden kulak rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep'teki bir hastaneden randevu aldı. Ailesinin ısrarla gitmesini istememesine rağmen, ağrıya dayanamayan Ahmet Doğan, 02 BJ 270 plakalı aracıyla Gaziantep'teki hastaneye geldi. Burada tedavi olan ve ağrıları hafifleyen Doğan, dönüş yolunda Yavuzeli ilçe çıkındaki Karadağ geçidi mevkisinde Adıyaman istikametinden gelen ve kendi şeridinin dışında seyir ettiği ve süratli olduğu ileri sürülen S.K. yönetimindeki 27 AVY 46 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki kayalıklara uçtu. Feci kazada ağır yaralanan Ahmet Doğan araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde defalarca kalbi duran Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile 3 kez hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika boyunca yaptıkları müdahaleler ile hayata döndürdüğü genç sürücünün getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesinde tekrar kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi çalıştırılamayan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer sürücü S.K. ise Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde başka bir kazanın olmaması için jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, kısa süre trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Kazanın ardından kayalıklara uçan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kazada ölen Ahmet Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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