Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Gaziantep-Kilis karayolu Kabçağız mevkiinde yem taşıyan V.K. idaresindeki (62) 27 EU 398 plakalı traktöre, hızlı olduğu iddia edilen 50 BG 059 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası traktör sürücüsü 62 yaşındaki V.K. olay yerinde hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA