Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü
Gaziantep'te feci görüntü kamerada.
14.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:30
Gaziantep'te feci görüntü kamerada...Genç kız 4. kattan böyle düştü
-Genç kız ölüme böyle gitti, böyle düştü
GAZİANTEP - Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, 4. Kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra Duygu D.'nin düşme anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuk son anda kaçıyor
Duygu D. 4. Kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
Kaynak: İHA