Gaziantep'te Fatma Şahin'in Makam Koltuğuna Oturup 1 Günlük Başkan Olan Öğrenci, İntihar Etti
Geçen yılki 23 Nisan kutlamalarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, intihar etti.
Gaziantep'te geçen yılki 23 Nisan kutlamalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.N.K. intihar etti. K.N.K.'nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
BABASINA AİT TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ ETTİ
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, olay, dün akşam Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.N.K., annesi ve ablasının yanından ayrılarak odasına geçti. Bir süre sonra babasına ait tabancayla başına ateş etti.
SİLAH SESİNİ DUYAN ANNE, KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Annesi, silah sesini duyarak odaya girdiğinde kızını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
K.N.K.'nın intihar sebebi henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sani Konukoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi K.N.K., başarısı nedeniyle geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna oturmuştu.
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