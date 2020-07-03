Gaziantep'te faciadan dönüldü Gaziantep'te 12 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'te 12 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in Selimiye Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın 8. katındaki bir dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle birlikte binayı duman kapladı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen yaklaşık 35 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenenler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA