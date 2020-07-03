Gaziantep'te faciadan dönüldü...12 katlı apartmanda çıkan yangında 35 kişi dumandan etkilendi
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Gaziantep'te faciadan dönüldü...12 katlı apartmanda çıkan yangında 35 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te faciadan dönüldü.

03.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:33

Gaziantep'te faciadan dönüldü...12 katlı apartmanda çıkan yangında 35 kişi dumandan etkilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 12 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 35 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in Selimiye Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın 8. katındaki bir dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle birlikte binayı duman kapladı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen yaklaşık 35 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenenler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te faciadan dönüldü...12 katlı apartmanda çıkan yangında 35 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA

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