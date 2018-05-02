Gaziantep'te Fabrikanın Duvarı Yıkıldı: 1 Yaralı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulu fabrikanın duvarının yıkılması sonucu 1 işçi yaralandı.

1. OSB'de faaliyet gösteren makine fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle üretim alanındaki binanın yan duvarı yıkıldı. Bu sırada molozların arasında kalan Suriye uyruklu Zekeriya Abdullah (38) yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve UMKE ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ve iki bacağında kırık tespit edilen Abdullah, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.