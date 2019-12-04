Gaziantep'te fabrikadaki yangına müdahale sırasında 7 işçi rahatsızlandı

04.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:54

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında dumandan ve gazdan etkilenen 7 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Aksoy Bulvarı'nda bulunan bir halı fabrikasının kurutma makinesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışan işçiler alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Bu sırada 7 işçi dumandan ve yangın söndürme tüpünün aşırı kullanımdan kaynaklı çıkan gazdan etkilendi. İşçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, rahatsızlanan 5 işçi de olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçilerin müdahalesiyle büyük oranda söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA