GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

GAZİANTEP'te, terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçiye, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

GATEM Bölgesi'nde bulunan terlik fabrikasında, sabah saatlerinde, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 işçiye ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
GAZİANTEP'TE FABRİKA YANGINI; 5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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