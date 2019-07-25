Gaziantep'te fabrika yangını (3)

Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA