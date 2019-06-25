Gaziantep'te fabrika yangını
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'ndeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri