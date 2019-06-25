Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir fabrikanın elyaf deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tekstilkent Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi'ndeki ahşap masa ve sandalye üretimi yapılan bir fabrikanın elyaf deposundan duman çıktığını gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA