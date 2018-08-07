Gaziantep'te Fabrika Yangını

Gaziantep'te, bir fabrikanın kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir polyester fabrikasının kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanları gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Yangında dumandan etkilenen 3 işçi de sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.