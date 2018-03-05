Gaziantep'te Fabrika Yangını

Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 Eylül 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Naksan Holding'e ait, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve fabrikanın diğer bölümlerine de sıçrayan yangında can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.