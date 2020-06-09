Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
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Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı

Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto gibi her türlü etkinliğin 1 ay boyunca yasaklandığı açıklandı.

Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
09.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:47

Gaziantep'te toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto gibi her türlü etkinliğin 1 ay boyunca yasaklandığı açıklandı.

Gaziantep Valiliği, korona virüsün yayılmasının engellenmesi için normalleşme sürecine yönelik alınan tedbirlerden sonuç elde edilebilmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla Gaziantep genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi etkinliklerin 1 ay boyunca yasaklandığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 09.06.2020 tarihi 08.00 itibariyle 08.07.2020 tarihine kadar (30) gün boyunca Valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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