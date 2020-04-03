Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı
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Gaziantep, PKK, 3. Sayfa

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 şahıs yakalandı.

03.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:44
Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Nisan 2020 tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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