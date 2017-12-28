- Gaziantep'te eylem hazırlığında olan 17 DEAŞ'li yakalandı

Eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 111 bin 800 ABD doları ve 55 bin 195 TL ele geçirildi ele geçirildi.

Operasyona terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat ekiplerinin yanı sıra bomba imha uzmanları da katıldı



GAZİANTEP - Gaziantep'te bomba imha uzmanının da katıldığı operasyonda 17 örgüt üyesi yakalanırken, 111 bin 800 ABD doları, 55 bin 195 TL para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere DEAŞ operasyonu düzenlendi. Bomba imha uzmanlarının da katıldığı eş zamanlı operasyonlarda eylem hazırlığında oldukları tahmin edilen 17 örgüt üyesi yakalandı. Eş zamanlı olarak şahısların ev, iş yeri ve depolarına baskın yapan ekipler, girdikleri adreslerde patlayıcı tuzaklarına karşı güvenlik tedbirleri aldı. Yapılan aramalarda ise 111 bin 800 Amerikan doları, 55 bin 195 Türk Lirası, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 220 adet dolu fişek, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 27 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.