Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

25.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 01:16
Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı

'te evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Gaziantep'e davet ettikleri 13 kişiyi, evlilik vaadiyle dolandırarak yüklü miktarda paralarını alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların adreslerine operasyon düzenleyerek 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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