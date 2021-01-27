Gaziantep'te evlerden sıvı yağ çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te evlerden sıvı yağ çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı

27.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:08
Gaziantep'te evlerden sıvı yağ çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerden sıvı yağ çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerden sıvı yağ çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden sıvı yağ çalan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde eve giren 3 zanlı çaldıkları yağ tenekeleriyle uzaklaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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